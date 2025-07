Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe

Wieltsee, Diebstahl von Jetskis - Bruchhausen-Vilsen, Zeugenaufruf nach Einbruch in Bauernhaus - Bassum, Einbruch in Supermarkt - Twistringen, Brand einer Erdgeschosswohnung ---

Diepholz

Weyhe / Wieltsee - Diebstahl von Jetskis

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Jetskis, welche sich auf einer Plattform am Yachthafen Wieltsee befunden haben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Weyhe, Tel.: 0421 / 80 66-0, entgegen.

Weyhe - Graffiti an Mauer gesprüht

In der Nacht von Mittwoch, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:20 Uhr, besprühten Unbekannte die Mauer eines Grundstücks in der Zeppelinstraße mit einem etwa 25m langen Graffiti. Der Schaden wird auf etwa 1.500EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Bauernhaus

Die Polizei sucht nach einem Einbruch Zeugen, die am Donnerstag, zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Sulinger Straße in Bruchhausen-Vilsen gemacht haben. Unbekannte drangen hier in ein Bauernhaus ein und durchwühlten dieses. Das Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Hinweisgeber können sich an die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, wenden.

Bassum - Einbruch in Supermarkt

Am frühen Freitagmorgen, gegen etwa 02:30 Uhr, schlugen noch unbekannte Personen eine Frontscheibe eines Supermarktes in der Syker Straße ein. Ob sich der oder die Täter auch in den Markt begaben und etwas entwendet haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Twistringen - Brand in einer Wohnung

Am 17.07.2025, gegen 11:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gerufen. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehrkameraden konnten das Feuer zügig löschen und so eine Ausdehnung verhindern. Die sechs Wohnungen sind jedoch wegen der starken Rauchentwicklung derzeit unbewohnbar. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Wohnungsinhaberin wurde wegen des Verdachts einer Brandstiftung in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Barver - PKW Fahrer landet im Graben

Glück im Unglück hatte ein 54-jähriger Diepholzer, der am Donnerstag, gegen 07:00 Uhr, mit seinem PKW die B214 von Rehden kommend in Richtung Sulingen befuhr. In Höhe der Einmündung An den Eichen kam der Autofahrer aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Diepholz - Reifen eines PKW zerstochen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 05.07.2025, bis Montag, 07.07.2025, zwei Reifen eines in der Straße Rathausmarkt geparkten VW T-Roc zerstochen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen können sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, melden.

Diepholz - Mauer nach Verkehrsunfallflucht beschädigt

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug die Steinmauer eines Grundstücks in der Grellestraße in Diepholz. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, zu melden.

