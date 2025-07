POL-DH: +++ Sulingen, Kollision mit Linienbus - Stuhr, Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Diepholz (ots) - Die Polizei hat am Dienstagmittag in Sulingen einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige hatte gegen 13.40 Uhr vor dem ALDI-Markt in der Bismarckstraße randaliert. Zunächst pöbelte er Passanten an, anschließend schlug er gegen ein Schild im Eingangsbereich des Marktes. Das Schild wurde beschädigt. Die zu Hilfe gerufene Polizei nahm den 40-jährigen, stark alkoholisierten, Mann in ...

