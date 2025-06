POL-HAM: Einbruch in Spielhalle

Hamm-Uentrop (ots) - In Folge eines Alleinunfalls am Dienstag, 17. Juni, auf der Lippestraße kam ein 25-jähriger Mann aus Welver in ein Hammer Krankenhaus. Der VW-Fahrer war auf der Lippestraße in Richtung Osten unterwegs, als er gegen 16 Uhr in Höhe der Einmündung Im Giesendahl rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei schädigte er zwei Verkehrszeichen und zwei Bäume. Der junge Mann wurde leichtverletzt in ein ...

mehr