POL-DH: --- Bassum, Pkw landet im Graben, Insassen unverletzt

Diepholz (ots) - Stuhr - Pkw-Fahrerin leicht verletzt Am Montagmorgen gegen 07.55 Uhr wurde eine 32-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Brinkum leicht verletzt. Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Leester Straße in Richtung Brinkum, als ein 89-jähriger Fahrer, ohne auf den Verkehr zu achten, mit seinem Pkw vom Parkstreifen in den fließenden ...

