POL-DH: --- Stuhr, Beim Anfahren Pkw übersehen - Bassum, Transporter touchiert Motorrad

Diepholz (ots) - Sachbeschädigung in Syke In den frühen Morgenstunden, am 12.07.2025, in der Zeit von 02:25 Uhr bis 03:00 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einem Gullideckel eine Scheibe an dem Supermarkt in 27211 Bassum, Bremer Straße eingeworfen. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Es entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Verkehrsunfall in Bassum Am Freitag, den 11.07.2025, gegen 12:00 Uhr, ...

