POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 12.07.2025

Sachbeschädigung in Syke

In den frühen Morgenstunden, am 12.07.2025, in der Zeit von 02:25 Uhr bis 03:00 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einem Gullideckel eine Scheibe an dem Supermarkt in 27211 Bassum, Bremer Straße eingeworfen. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Es entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfall in Bassum

Am Freitag, den 11.07.2025, gegen 12:00 Uhr, befuhr der 81 jährige Sudwalder mit seinem PKW Daimler Benz die B 51 aus Richtung Bremen und wollte nach links in Richtung Osterbinde abbiegen. Dabei beachtete er den entgegenkommenden 48 jährigen Syker mit seinem PKW Fiat nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeuge beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Es wurde niemand verletzt es entstand jedoch ein Schachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

