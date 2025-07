Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter - Einbruch in Wohnhaus - Stuhr, Pkw landet im Zaun ---

Weyhe - Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr sind in der Bahnunterführung, Alte Hauptstraße, ein E-Scooter-Fahrer und eine Radfahrende kollidiert. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt. Ein 13-Jähriger war mit dem E-Scooter im Bahntunnel in Richtung Kirchweyhe unterwegs. Als er einen Radfahrer überholte, kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden 43-jährigen Radfahrerin. Die beiden Verletzten versorgte der Rettungsdienst.

Weyhe - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr in ein Wohnhaus im Leeste, Mühlenkamp, eingebrochen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und öffneten gewaltsam eine Terrassentür. Im Haus wurde gezielt nach Schmuck gesucht. Die Einbrecher verschwanden anschließend unerkannt wieder. Ob sie Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Von Straße abgekommen

Eine 51-jährige Fahrerin ist am Donnerstagvormittag gegen 09.30 Uhr im 3-K-Weg mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und in einem Zaun gelandet. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die 51-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den 3-K-Weg und geriet, aus noch ungeklärten Gründen, in einer Kurve von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit einem Straßenschild und kam dann in einem Zaun zum Stehen. Die leicht verletzte 51-Jährige versorgte der Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

