POL-DH: --- Bahrenborstel - Einbrecher gestört

Diepholz (ots) - Am heutigen Mittag gegen 12.50 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei mehrere Kinder, die Steine in Richtung vorbeifahrender Pkw werfen. Die Kinder sollen in Diepholz an der B 51 im Bereich der Brücke Thouarstraße stehen und Steine in Richtung der Fahrzeuge werfen, die in Richtung B 69 unterwegs sind. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Zwei ...

