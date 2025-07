Diepholz (ots) - Bereits am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in der Hauptstraße verletzt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Als das 13-jährige Mädchen mit dem Fahrrad den Überweg überquerte, touchierte ein möglicherweise weißes Fahrzeug das Hinterrad des Fahrrades. Das Mädchen stürzte und verletzte sich u.a. ...

