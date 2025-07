Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Polizei sucht Fahrradeigentümer - Martfeld, Einbrecher verscheucht - Bassum, Frontal gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Syke - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei Syke sucht den Eigentümer eines weißen Kinderfahrrades. Das Kinderrad hat die Polizei am 24.06.25 sichergestellt. Bislang hat sich niemand gemeldet, der das Fahrrad vermisst. Eine Diebstahlsanzeige wurde bislang nicht erstattet. Wer Hinweise zu dem Kinderrad geben kann, oder es sogar selbst vermisst, wird gebeten die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Martfeld - Einbrecher verscheucht

In der Nacht zum heutigen Dienstag hat eine Hausbewohnerin einen Einbrecher verscheucht. Der unbekannte Einbrecher wollte gegen 01.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Bremer Straße einbrechen. Er hatte zunächst den Bewegungsmelder ausgeschaltet und dann eine Glasscheibe mit einem Stein zerstört. Durch den Krach wurde die Bewohnerin aufmerksam und machte sich bemerkbar. Der ungebetene Gast ergriff daraufhin die Flucht. Verletzt wurde zum Glück niemand und Diebesgut konnte der Einbrecher auch nicht erlangen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Frontal gegen Baum

Am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr ist ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Pkw in Wedehorn von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt, zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben war der 29-Jährige einem Tier ausgewichen und hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

