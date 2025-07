Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.07.2025

Diepholz (ots)

Hüde - Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Am 05.07.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße "Am Fischerhafen" in Hüde. Dort ist ein PKW beim Einfahren in eine Parklücke mit dem Fahrradgepäckträger eines daneben geparkten PKW kollidiert. Zudem wurde durch den Beifahrer die Tür gegen denselben PKW gestoßen. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet. Aufgrund der Zeugenaussagen und einer Videoaufzeichnung des dortigen Parkplatzes konnten die beiden Fahrzeuginsassen im Nahbereich angetroffen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sowohl der Fahrzeugführer als auch der Beifahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 Euro.

Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Martfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am 05.07.2025, gegen 21:20 Uhr, hat eine Polizeistreife aus Syke eine 42-jährige Frau aus Bruchhausen-Vilsen kontrolliert. Die Frau war mit ihrem PKW in Bruchhausen-Vilsen unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Gegen 21:34 Uhr, kontrollierte eine weitere Streife einen PKW mit einem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Bruchhausen-Vilsen. Auch hier konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Am 06.07.2025, gegen 01:10 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann aus Martfeld kontrolliert. Der Mann war mit seinem Pkw in Martfeld unterwegs. Bei dem Mann konnte ein Atemalkoholwert von 1,83 Promille festgestellt werden. Gegen 02:30 Uhr wurde ein weiterer Fahrzeugführer eines PKW unter dem Einfluss von Alkohol kontrolliert. Der 58-jährige Mann aus Bassum war mit seinem Pkw in Bassum unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Bei allen Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Martfeld - Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen, dem 06.07.2025, gegen 00:28 Uhr, ist es auf der Hustedter Dorfstraße in Martfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen kam mit seinem Leichtkraftrad aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch den Verkehrsunfall wurde der junge Mann schwer verletzt. Der Schaden an dem Leichtkraftrad wird seitens der Polizei auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

