Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 05.07.2025

Diepholz (ots)

Barver- Alleinbeteiligter Verkehrsunfall eines Lkws mit Ausfließen von Jauche

Am 04.07.2025, gegen 14:00 Uhr, kam der Bet. 01 (m, 18 Jahre, aus Ostercappeln) aufgrund eines Reifenplatzers mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Auflieger von der B214 in Barver ab und kippte um. Aufgrund dessen floss eine Menge an Jauche aus. Die ausgelaufene Jauche wurde von der Feuerwehr in ein anderes Fahrzeug gepumpt. Der Bet. 01 verletzt sich leicht. Sachschaden von 30.000EUR. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen. Während der Bergung war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Beteiligten und hohem Sachschaden

Im Bereich Kirchdorf kam es am 04.07.2025 gegen 04:15 Uhr auf der Bundesstraße 61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw (Renault) und einem vor ihm fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeug (Feldspritze). Beide Beteiligten waren in Fahrtrichtung Uchte unterwegs, als der Bet. 01 (M, 72 Jahre, aus Uchte) die vor ihm fahrende Feldspritze des Bet. 02 (M, 23, aus Bahrenborstel) übersah und auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro und sie waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde der Bet. 01 im Pkw leicht verletzt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Linienbus und hohem Sachschaden

Am 04.07.2025 gegen 18:55 Uhr kam es in Sulingen an der Einmündung der Diepholzer Straße zur Bundesstraße 61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Wohnmobil. Der Bet. 01 (M, 57 Jahre, aus Diepholz) übersah mit seinem Linienbus an der Einmündung die Vorfahrt des von rechts aus Bassum kommenden Bet. 02 (M, 77 Jahre, aus Lauenhagen). In Folge des Zusammenstoßes wurde eine 15jährige Mitfahrerin des Linienbusses leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell