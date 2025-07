Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Unbekannter verliert Holzplatte - Barenburg, Versuchter Einbruch in Feuerwache ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Unbekannter verliert Holzplatte

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr in der Sulinger Straße eine Holzplatte verloren und ist dann weitergefahren. Ein Lkw fuhr über die Holzplatte und schleuderte sie hoch. Die Platte traf den nachfolgenden Pkw einer 57-jährigen Fahrerin und beschädigte ihn schwer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Verlierer der Holzplatte wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Einbruch in Imbiss

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Imbiss-Container auf einem Parkplatz in der Seckenhauser Straße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam zwischen 21.50 Uhr und 10.20 Uhr ein Klappfenster um in den Container zu gelangen. Entwendet wurden der Kasseneinsatz und ein Dönerschneider. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Barenburg - Versuchter Einbruch in Feuerwache

Im Zeitraum von Sonntag, 08.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.00 Uhr, haben Unbekannte versucht in das Gebäude der Feuerwehr in Barenburg, Teichgärten, einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten insgesamt vier Fenster, konnten aber nicht ins Gebäude eindringen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell