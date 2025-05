POL-MK: Verfolgungsfahrt

Lüdenscheid (ots) - An einem Autohaus an der Lennestraße wurden in der Nacht auf Dienstag zwischen 17-11.40 Uhr mehrere Reifen und Felgen von dort abgestellten Fahrzeugen entwendet. Die Täter haben den Zaun zu dem Schotterplatz überwunden und die Radmuttern an den Fahrzeugen gelöst, um so in den Besitz der Bereifung zu gelangen. Nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr