POL-DH: --- Diepholz-Aschen - Pkw überschlägt sich

Diepholz (ots) - Drentwede - Einbrecher festgenommen Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle und Auslösung der Alarmanlage wurden in der letzten Nacht drei Tatverdächtige vom Firmeninhaber festgenommen. Gegen 03.20 Uhr hatten drei Männer versucht, in eine Lagerhalle in der Bahnhofsstraße einzubrechen. Als sie ...

