Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 2 gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Eine Polizeistreife stoppte am Freitag, den 29.11.2024, einen PKW-Fahrer nach einem Kraftfahrzeugrennen.

Gegen 15:40 Uhr meldeten PKW-Fahrer der Polizei auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund, im Bereich der Anschlussstelle Herford/ Bad Salzuflen, einen verdächtigen PKW. Ein weißer VW Golf mit Limburger Kennzeichen, sollte deutlich zu schnell mit eingeschaltetem Warnblinklicht den Seitenstreifen der Autobahn befahren und dabei Fahrzeuge überholen. Streifenbeamten der Autobahnpolizei konnten den beschriebenen PKW mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Mittelspur entdecken. Die Polizisten gaben dem Fahrer das Zeichen "Bitte folgen", dieser hielt jedoch unvermittelt an der Anschlussstelle Bielefeld-Ost am Übergang der Hauptfahrbahn zur Parallelfahrbahn an. Im Fahrzeug befanden sich zwei 39-Jährige aus Limburg an der Lahn. Der Fahrer gab an, Arzt zu sein und den Polizisten nicht folgen zu können, weil er seinen Beifahrer ins Krankenhaus fahren müssen.

Nach einigem diskutieren folgte der Golf dem Streifenwagen von der Autobahn auf einen nahegelegenen Parkplatz. Bei der dortigen Kontrolle zeigte der Fahrer sich uneinsichtig und versuchte, die Untersuchung des Beifahrers durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung zu unterbinden. Der Transport des Beifahrers ins Krankenhaus war nach den Untersuchungen der Rettungswagenbesatzung nicht erforderlich. Das Verhalten des 39-jährigen Fahrers erweckte den Eindruck, als habe er Drogen konsumiert. Ein Drogenvortest verlief negativ. Der Limburger gab an, dass es seinem Beifahrer schlecht gegangen sei und deshalb habe er den Seitenstreifen befahren, um ihn in ein Krankenhaus zu fahren.

Die Fahrweise des 39-Jährigen wird als Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen (Einzelrennen) gewertet. Zudem wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen berichteten, dass der Golf-Fahrer beim Befahren des Seitenstreifens im Bereich eines Verzögerungsstreifens einer Auffahrt - vermutlich der Anschlussstelle Herford- einen LKW-Fahrer gefährdet habe. Zudem sei er von dem Seitenstreifen auf die Fahrspur gefahren, so dass PKW-Fahrer abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

Gefährdete Fahrzeugführer sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell