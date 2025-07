Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drentwede, Einbrecher festgenommen - Rehden, Geld abgehoben nach Taschendiebstahl ---

Diepholz (ots)

Drentwede - Einbrecher festgenommen

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle und Auslösung der Alarmanlage wurden in der letzten Nacht drei Tatverdächtige vom Firmeninhaber festgenommen. Gegen 03.20 Uhr hatten drei Männer versucht, in eine Lagerhalle in der Bahnhofsstraße einzubrechen. Als sie dabei die Alarmanlage auslösten, flüchteten sie. Der Firmeninhaber und ein Mitarbeiter verfolgten die Flüchtenden und stellten sie noch im Nahbereich. Sie nahmen die Drei fest und verständigten die Polizei. Die Polizei übernahm die drei Tatverdächtigen und brachte sie zur Dienststelle.

Rehden - Geld abgehoben nach Taschendiebstahl

Einer Frau wurde am Mittwochvormittag gegen 09.50 Uhr beim Einkaufen im ALDI-Markt in der Nienburger Straße die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Frau bemerkte den Diebstahl zunächst nicht, da sich die Handtasche am Einkaufswagen befand. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Papiere und Karten. Noch bevor die Geschädigte die Karten sperren konnte, wurde gegen 10.45 Uhr bei einem Geldinstitut in Rehden Geld von ihrem Konto abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen. Die Polizei rät, Wertsachen immer möglichst direkt am Körper zu tragen, so sind sie geschützt und zu keiner Zeit unbeaufsichtigt. Weitere Infos www.polizei-beratung.de

