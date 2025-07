Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sudwalde und Syke, Heranwachsende geben Diebstähle aus Hofläden zu - Diepholz, Ladendieb festgenommen ---

Diepholz (ots)

Sudwalde und Syke - Heranwachsende geben Diebstähle aus Hofläden zu

Drei Heranwachsende konnte die Polizei nach mehreren Diebstählen aus Hofläden in Sudwalde und Syke ermitteln.

In der Nacht zum Montag, zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr, hatten die Drei in Hofläden in Syke-Okel und in Sudwalde, Heidhofstraße, Geld aus den Kassen entwendet. In der Nacht zu Dienstag, etwa um die gleiche Zeit, suchten sie erneut den Hofladen in Sudwalde auf und brachen die gesamte Kasse von der Wand. Ebenfalls in der Nacht wurde der Inhalt der Kasse eines Hofladens in Klein Lessen entwendet.

Durch Hinweise und Ermittlungen konnte die Polizei Sulingen drei Heranwachsende als Täter zu den Diebstählen identifizieren. Die Drei gaben bei ihren Vernehmungen die Diebstähle zu. Die Polizei prüft jetzt, ob die Drei für weitere Diebstähle aus Hofläden in Frage kommen.

Diepholz - Ladendieb festgenommen

Am Dienstagnachmittag gegen 13.50 Uhr hat die Polizei in Diepholz einen heranwachsenden Ladendieb festgenommen.

Zusammen mit noch Unbekannten hatte der Heranwachsende im Famila-Markt im Groweg Alkohol im Wert von ca. 1900 Euro in einen Einkaufswagen geladen. Als sie damit ohne zu bezahlen durch die Kassen wollten, wurde der Alarm ausgelöst und Mitarbeiter des Marktes wurden aufmerksam. Die Täter ließen den Einkaufswagen zurück und flüchteten. Der Heranwachsende konnte nach kurzer Verfolgung im Nahbereich des Marktes angetroffen und festgenommen werden. Die weiteren Mittäter konnten, vermutlich mit einem Fahrzeug, entkommen. Der Heranwachsende wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

