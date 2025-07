POL-DH: --- Twistringen, Unfall an Kreuzung-Pkw überschlägt sich - Affinghausen,GPS-Empfänger entwendet - Diepholz, Unfallflucht auf Parkplatz

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Twistringen-Neuenmarhorst - Pkw überschlägt sich

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer übersah heute Morgen gegen 08.30 Uhr an einer Kreuzung (Ellerchenhausen) einen Pkw auf der Vorfahrtsstraße und beide kollidierten. Der 40-jährige Fahrer des vorfahrtberechtigten Pkw versuchte noch auszuweichen, dabei kam es aber zu einer Berührung. Der Pkw des 40-Jährigen geriet ins Schleudern und überschlug sich auf einem Acker. Der 40-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien, wurde aber schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste vom Acker geborgen werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Affinghausen - GPS-Empfänger entwendet

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 20.06.25, bis Mittwoch, 25.06.25, in eine Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Bokeler Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam das Hallentor und entwendeten zielgerichtet zwei GPS-Empfänger, die auf den Dächern zweier landwirtschaftlicher Zugmaschinen angebracht waren. Der Schaden beträgt ca. 11000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Pkw angefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Montagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der C.Schwarze Straße einen geparkten Pkw Mercedes beschädigt und ist geflüchtet. Vermutlich beim Rangieren hatte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den Mercedes touchiert. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel 05441 / 9710, entgegen.

