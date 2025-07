Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Pkw überschlägt sich - Stuhr, Diebstähle aus PKW ---

Diepholz (ots)

Syke - Pkw überschlägt sich

Am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr hat sich in der Barrier Straße (B 6) ein Pkw überschlagen und ist wieder auf den Rädern gelandet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der 69-jährige Pkw-Fahrer war auf der B 6 von Syke in Richtung Bremen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Pkw nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Pkw. Sein Fahrzeug wurde dabei ausgehebelt, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern. Der 69-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 14000 Euro.

Stuhr - Diebstähle aus Pkw

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses zwei Pkw aufgebrochen und wertvolle Teile entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu der Tiefgarage in der Moordeicher Landstraße. An einem Pkw BMW wurde eine Seitenscheibe zerstört und so das Fahrzeug geöffnet. Aus dem Armaturenbrett wurde die Navigationseinheit im Wert von 5000 Euro ausgebaut. Aus einem weiteren Pkw Mercedes bauten die Diebe das Lenkrad im Wert von 2000 Euro aus. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

