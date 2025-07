Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel (Sulingen) - Streit eskaliert ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Freitagmorgen ist in Varrel ein Streit unter Erntehelfern eskaliert. Zwei Helfer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus.

An der Wohnanschrift der Erntehelfer in Varrel, Hohe Straße, gerieten mehrere Helfer am frühen Morgen gegen 07.00 Uhr in Streit. Auslöser sollen, so ist zu vermuten, Geldprobleme / Schulden gewesen sein. An dem Streit waren mehrere Personen beteiligt. Als der Streit im weiteren Verlauf eskalierte, kam es zu körperlichen Auseinandersatzungen und es wurden auch Messer eingesetzt. Zwei Erntehelfer mussten mit Stich- und Schnittverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen kann bei einem 42-jährigen Helfer Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Gegen einen 34-Jährigen, der sich ebenfalls verletzt im Krankenhaus befindet, ermittelt die Polizei wegen versuchtem Totschlag.

Die Polizei beruhigte die Situation und nahm mehrere Helfer für Vernehmungen mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tatbeteiligungen dauern noch an. Die Polizei hat am Tatort umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell