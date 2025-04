Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Autofahrende bei Verkehrsunfall in Stelingen leicht und schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag, 03.04.2025, in Garbsen, Ortsteil Stelingen, zwei Autofahrende leicht bzw. schwer verletzt worden. Eine 63-Jährige und ein 28-Jähriger kollidierten mit ihren Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Leinestraße/ Osterwalder Straße, woraufhin der 28-Jährige von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 63-jährige Garbsenerin gegen 16:55 Uhr mit ihrem Skoda Kodiaq die Leinestraße bzw. Kreisstraße (K) 316 in Richtung der Osterwalder Straße. Im Bereich der Kreuzung zur Osterwalder Straße bog sie nach links in diese ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 28-Jährigen Garbsener, der mit seinem VW Caddy in Richtung Osterwald Oberende unterwegs war. Durch den Aufprall kam der VW Caddy nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Hinzugerufene Rettungswagen brachten den schwerverletzten 28-Jährigen und die 63-jährige Leichtverletzte in nahegelegene Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 31.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreuzung bis 19:50 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell