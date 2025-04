Polizeidirektion Hannover

POL-H: 800 junge Entdeckerinnen und Entdecker werfen einen Blick hinter die Kulissen der Polizei

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 03.04.2025 öffnete die Dienststellen der Polizeidirektion Hannover erneut für rund 800 Kinder ihre Türen, die im Rahmen des Zukunftstags einen spannenden Einblick in die vielfältige Arbeit der Polizei erhielten. 145 Kinder durften dabei direkt in der Polizeidirektion an sieben verschiedenen Stationen hautnah erleben, wie die Polizei arbeitet und welche Aufgaben sie im Alltag übernimmt. Eine Vorführung der Diensthundführer- und Reiterstaffel schaffte den krönenden Abschluss für einen spannenden Tag.

Wie bereits die Jahre zuvor erfreute sich die Polizei Hannover eines regen Andrangs von Mädchen und Jungen, die Polizeiarbeit erleben wollen. "Ich freue mich sehr über den hohen Zulauf zu unserem Zukunftstag. Solche Veranstaltungen sind entscheidend, um junge Menschen für die Polizei zu begeistern und den Nachwuchs für eine sichere Zukunft zu gewinnen." - begrüßte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten die Anwesenden und freute sich über die spürbare Begeisterung der Kinder.

Auch Innenministerin Daniela Behrens ließ sich das Spektakel nicht entgehen und besuchte die verschiedenen Stationen gemeinsam mit den Kindern. "Durch eine Veranstaltung wie diese bekommen die Kinder nicht nur die Möglichkeit, den Polizeiberuf für sich zu entdecken, sondern auch spielerisch wichtige Verhaltenstipps zu lernen, die im Alltag sehr nützlich sind." - resümiert Innenministerin Behrens nach ihrem Rundgang.

Was muss ich sagen, wenn ich den Notruf wähle? Wie gehe ich mit Inhalten im Internet um? Bin ich genauso fit wie die Polizistinnen und Polizisten? All diese Fragen konnten die Kinder in der Notrufzentrale, bei der Lernstation "Cybermobbing" und bei einem Hindernisparcours klären.

Von der Polizeiuniform bis zur Spurensicherung wurden alle Geheimnisse an die Kleinen weitergegeben und von diesen mit großem Interesse verfolgt. Auch die Spürnasen der Kinder kamen auf ihre Kosten: knifflige Rätsel, Fingerabdrücke, die man erst nach langem Suchen findet und Tatorte aufklären forderten viel Konzentration und kriminalistisches Denken. Der Besuch des Polizeigewahrsams und eine beeindruckende Showeinlage der Diensthunde und Pferde hinterließen am Ende keine Zweifel, welcher spätere Beruf es werden soll./ pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell