POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Demente 85-jährige Galina K. aus Pflegeheim verschwunden - Wer hat sie gesehen?

Hannover (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 30.03.2025, auf der Langen Straße in Springe-Eldagsen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6002219) ist der 89-jährige Fußgänger am Montag, 31.03.2025, im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Polizei ...

