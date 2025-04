Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 89-Jähriger nach Unfall in Springe-Eldagsen verstorben - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Hannover (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 30.03.2025, auf der Langen Straße in Springe-Eldagsen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6002219) ist der 89-jährige Fußgänger am Montag, 31.03.2025, im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die Polizei Hannover sucht weiterhin dringend nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur flüchtigen Person oder zum beteiligten Fahrzeug machen können. Auch Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe aufgehalten und das Fahr- oder Fluchtverhalten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 1888 zu melden. /ms, nash

