Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Diesel gestohlen

Börger (ots)

Zwischen Montag und Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Breddenberger Straße in Börger. Dort brachen sie den Tank eines Baggers auf und entwendeten etwa 300 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 580 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

