Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Hochwertiger Radlader aufgefunden

Hannover (ots)

Nachdem die Polizei seit Mittwoch, 02.04.2025, nach einem gestohlenen hochwertigen Radlader suchte, ist dieser wieder da.

Der Radlader wurde am 01.04.2025 gegen 16:00 Uhr auf einer Baustelle in Hannover-Ledeburg abgestellt und letztmalig gesehen. Am folgenden Morgen wurde der Diebstahl des Fahrzeuges durch Baustellenmitarbeiter festgestellt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6004902)

Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin konnte der Radlader am Donnerstag, 03.04.2025, im Bereich der Straße Am Herrenhäuser Bahnhof aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden.

Damit ist die Suche nach dem Fahrzeug beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Nichtsdestotrotz bitte die Polizei weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell