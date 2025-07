Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Hecke in Brand - Diepholz, Polizei sucht Fahrradeigentümer - Scholen, Transporter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet ---

Diepholz

Syke - Hecke und Balkon in Brand

Beim Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner hat ein Hausbewohner am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr in Syke, Hünenberg, zunächst eine Hecke in Brand gesetzt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, war das Feuer auch bereits auf Teile des Balkons übergegangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand, am Balkon entstand Sachschaden.

Diepholz - Polizei such Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei in Diepholz hat am Freitagnachmittag gegen 18.00 Uhr ein Mountainbike der Marke Raleigh sichergestellt. Das Rad lag in einem Gebüsch in der Lange Straße. Bislang konnte kein Eigentümer ausfindig gemacht werden. Wer das Mountainbike erkennt bzw. Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Scholen - Transporter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Ein 20-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr mit seinem Pkw die B 61 in Richtung Sulingen. Als er nach rechts in die L 341 abbiegen wollte, kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem Transporter. Der Fahrer des Transporters war im Überholvorgang und setzte seine Fahrt nach der Kollision fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Pkw des 20-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell