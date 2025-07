Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.07.2025

Diepholz (ots)

Stuhr Brinkum - Trunkenheitsfahrt

In den frühen Morgenstunden des 13.07.2025 ist ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golf durch Beamte des PK Weyhe in Stuhr/OT Brinkum in der Weserstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei wurde festgestellt, dass der aus Weyhe stammende Mann das Fahrzeug unter der berauschenden Wirkung von THC geführt hat. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Stuhr Heiligenrode - Unfall unter Alkoholeinfluss Am 12.07.2025 ist es in Stuhr/OT Heiligenrode in der Heiligenroder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 33-jähriger Stuhrer fuhr mit seinem Daewoo auf ein vor ihm fahrenden Toyota auf. Die 44-jährige Fahrerin des Toyota wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer des unfallverursachenden Daewoo eine Atemalkoholkonzentration von 1,83 Promille aufgewiesen hat und dementsprechend absolut fahruntüchtig gewesen ist. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 12.07.2025, gegen 14.50 Uhr befuhr eine 24-jährige aus Zeven mit ihrem Pkw die Harpstedter Straße in Richtung Bassum. Im Bereich der Ortschaft Hollwedel kam sie aus Unachtsamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verriss das Lenkrad und kollidierte im Anschluss mit der linksseitigen Leitplanke. Dabei zogen sie und ihr ebenfalls 24-jähriger Beifahrer sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw sowie an der Unfallstelle entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000,- Euro.

