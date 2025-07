Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Motorradfahrer leistet sich riskante Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 16:40 Uhr ein Motorrad mit dem Kennzeichenfragment ST-??-???, das mit zwei Personen besetzt war, auf der Pagenstecher Straße in Fahrtrichtung Wersener Landstraße zu kontrollieren. Trotz Anhaltesignale beschleunigte der Fahrer stark und entzog sich somit der Kontrolle.

Dabei fuhr das Motorrad an der Kreuzung Pagenstecher Straße / Römereschstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei über eine rot zeigende Ampel in Richtung Wersener Landstraße. Im Kreuzungsbereich wechselte der Fahrer in den Gegenverkehr, was zu mehreren Beinaheunfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen führte. Die Flucht setzte sich auf der falschen Fahrbahnseite bis zur Kreuzung Pagenstecher Straße / Natruper Straße fort, wo das Krad nach links in die Natruper Straße abbog und über den Parkplatz eines dortigen Supermarktes in den Siedlungsbereich Fritz-Behrend-Straße / Wilhelm-Kelch-Straße flüchtete.

Dort verlor sich die Spur des Motorrads sowie der beiden Personen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten sie bislang nicht festgestellt werden.

Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben: kurze Hose, T-Shirt, halbhohe Schuhe, bunte Motorradhelme

Durch die rücksichtslose Fahrweise kam es im Verlauf der Flucht zu mehreren Verkehrsverstößen und zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei hat unter anderem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2503 (tagsüber) oder -2515 zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die durch die Flucht selbst gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell