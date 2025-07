POL-OS: Wallenhorst: Straßenverkehrsgefährdung auf der B68 - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In den frühen Morgenstunden am Freitag kam es zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Hoppenstraße in Melle. Gegen 04:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant Flammen in einem Schweinestall und wählte umgehend den Notruf. Zudem informierte der Zeuge die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, die sich rechtzeitig in ...

mehr