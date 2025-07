Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schweinestall in Vollbrand - Löscharbeiten dauern an

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag kam es zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Hoppenstraße in Melle. Gegen 04:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant Flammen in einem Schweinestall und wählte umgehend den Notruf. Zudem informierte der Zeuge die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Stall bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit den umfangreichen Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Durch die Löscharbeiten wurde das Wohnhaus jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass dieses nicht mehr bewohnbar ist. Der entstandene Gesamtschaden wird auf eine hohe sechsstellige Summe geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich rund 600 Schweine, darunter knapp 550 Ferkel, in dem brandbetroffenen Stall. Leider konnten nur etwa 20 Tiere durch die Feuerwehr gerettet werden.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, auf. Die Löscharbeiten dauern an.

