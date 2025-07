Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Mercedes entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (22:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (10:00 Uhr) wurde ein Auto von einem Grundstück in der Laischaftsstraße unweit zur Limberger Straße entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Mercedes E-Klasse in grau, welche zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen OS-DB1024 geführt wurde. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell