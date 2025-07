Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfallflucht auf Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts an der Werner-von-Siemens-Straße in Fürstenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Fahrzeughalterin hatte ihren schwarzen Seat ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz vor dem Geschäft abgestellt. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen am Heck des Wagens fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte den Schaden verursacht haben, entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Fürstenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum möglichen Verursacher geben können, sich unter 05901961480 zu melden.

