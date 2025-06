Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Trunkenheitsfahrt endet nach zwei Unfällen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag befuhr eine 42-Jährige gegen 02:30 Uhr mit ihrem Opel die Sögelner Allee in Richtung Malgarten. Die Frau aus dem Landkreis Vechta kam mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie zunächst mit einem Baum und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Opel entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie sich herausstellte, hatte die Frau mutmaßlich kurz vorher einen weiteren Unfall auf der Riester Straße verursacht. Dort touchierte sie in einem Baustellenbereich mehrere Warnbarken und setzte ihre Fahrt anschließend fort.

Im Rahmen erster Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizisten leiteten dementsprechend ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht ein. Zudem wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

