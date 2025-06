Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB1: PKW kollidiert mit Sattelzug

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend befuhr ein Seat-Fahrer gegen 22:30 Uhr den linken Überholfahrstreifen der dreispurigen A1 in Richtung Bremen. Wie Zeugen beobachteten, fuhr der Mann plötzlich auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte dort mit einem vorausfahrenden Sattelzug. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Am Auflieger des Sattelzugs und am Seat entstanden Sachschäden. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Bremen für mehrere Stunden gesperrt. Auch die Fahrtrichtung Münster war vorübergehend von Verkehrsmaßnahmen betroffen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zu der Identität des Seat-Fahrers dauern an. Dieser konnte bislang nicht zum Unfall befragt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell