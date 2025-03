POL-HOM: Sachbeschädigung an Haustür

Mandelbachtal (ots) - Am 02.03.2025, gegen 01:30 Uhr, kam es auf einer Faschingsveranstaltung in einer Sport-halle in 66399 Mandelbachtal OT Bliemengen-Bolchen zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde ein 33-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Mann (ca. 30 Jahre) in einem "Pink Panther" Kostüm aus ...

mehr