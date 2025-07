Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 29-Jähriger wegen Verdacht des Mordes in U-Haft

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag eskalierte gegen 01:50 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung an der Hermannstraße. Ein 29-Jähriger schlug dabei auf das 41-jährige Opfer ein und verletzte dieses zunächst lebensgefährlich. Am Montag erlag der 41-Jährige folglich seinen schweren Verletzungen, insbesondere einer Hirnblutung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 29-jährige Mann dem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes an. Der Mann wurde anschließend einer JVA zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

