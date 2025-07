Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: POL-OS: Radfahrerin verletzt nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 13:15 Uhr in der Straße "Öwer de Hase", an der Ausfahrt des Parkhauses Galeria Kaufhof, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 60-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Osnabrückerin befuhr mit ihrem Fahrrad entgegen der Einbahnregelung die Straße in Richtung Neumarkt. Zeitgleich verließ eine bislang unbekannte Autofahrerin das Parkhaus und bog nach rechts auf die Straße "Öwer de Hase" ein, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 60-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Nach dem Zusammenstoß hielt die Autofahrerin zunächst an. Ein weiterer bislang unbekannter Zeuge kam ebenfalls hinzu. Da beide Personen nach eigener Einschätzung keinen sichtbaren Schaden feststellen konnten, entfernte sich die Autofahrerin, unter dem Vorwand Zeitdruck zu haben, unerlaubt vom Unfallort.

Die Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben:

- weiblich, unter 30 Jahre alt - dunkle, lockige Haare - helle Haut - sprach gebrochenes Deutsch - war in Begleitung eines ca. 5-6 Jahre alten Jungen

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine dunkle Limousine mit dem Kennzeichenfragment PI-??-??? gehandelt haben.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zur Fahrzeugführerin oder zum Fahrzeug geben können, sich unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder -2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell