Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

In der Nacht von Dienstag (03.06.2025) auf Mittwoch (04.06.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Königsbusch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und hinterließen das Haus in durchwühltem Zustand. Ob und was genau entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Düren bittet um Hinweise:

Wer hat in der Zeit zwischen 18:10 Uhr am Dienstag und 01:10 Uhr am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Königsbusch beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

