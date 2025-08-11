POL-COE: Coesfeld, Lette, Pascherhook/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Samstag (09.08.25) in ein Haus in der Letteraner Bauerschaft Pascherhook eingebrochen. Zwischen 13.30 Uhr und 22.50 Uhr gelangten die Täter über eine Tür ins Innere. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
