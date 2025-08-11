Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg

Einbrecher hebeln an der Kellertür

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 08.08.2025, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Vossweg in Lüdinghausen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an der Kellertür, gelangten jedoch augenscheinlich nicht ins Innere des Hauses.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell