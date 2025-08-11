PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg
Einbrecher hebeln an der Kellertür

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 08.08.2025, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Vossweg in Lüdinghausen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an der Kellertür, gelangten jedoch augenscheinlich nicht ins Innere des Hauses.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

