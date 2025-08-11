Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Flörsel/ Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus in Lüdinghausen auf der Straße Flörsel einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einem Fenster. Den genauen Tatzeitraum kann man nicht genau eingrenzen. Der Einbruchsversuch kann dementsprechend in den letzten vier Wochen erfolgt sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

