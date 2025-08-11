Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Dionysiusstraße

Polizei stoppt 30-Jährigen Autofahrer ohne Führerschein und vermutlich unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Einen 30-jährigen Autofahrer aus Havixbeck hielten Polizisten am 08.08.2025, gegen 22.10 Uhr, auf der Dionysiusstraße in Havixbeck im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der Havixbecker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin befanden sich diverse leere Alkoholflaschen im Inneren des Fahrzeugs und die Beamten nahmen auch einen dazu passenden Geruch seitens des Fahrers wahr. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der 30-Jährige ab und äußerte sich nicht zu diesem Thema. Dementsprechend wurde ihm eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Coesfeld entnommen. Während der gesamten Maßnahme (Vor- und während der Fahrt, sowie bei der Blutabnahme durch eine Ärztin) sperrte sich der Havixbecker und versuchte sich zu entziehen. Ihm wurden Handfesseln angelegt und auch während der Blutabnahme musste er fixiert werden.

