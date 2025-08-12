POL-COE: Dülmen, Merfeld, Rekener Straße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte wollten in eine Versicherungsfiliale an der Rekener Straße in Merfeld einbrechen. Es gelang nicht, Türen und Fenster aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Freitag (08.08.25) und 8.15 Uhr am Dienstag (12.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
