Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Horst/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, in ein Haus in der Bauerschaft Horst einzubrechen. Gegen 23 Uhr bemerkte eine Zeugin am Dienstag (12.08.25) zwei Personen an der Tür. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchteten diese in einem Auto in Richtung Dillweg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
  • 13.08.2025 – 13:53

  • 13.08.2025 – 10:16

  • 13.08.2025 – 08:17

