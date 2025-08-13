POL-COE: Nottuln, Horst/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, in ein Haus in der Bauerschaft Horst einzubrechen. Gegen 23 Uhr bemerkte eine Zeugin am Dienstag (12.08.25) zwei Personen an der Tür. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchteten diese in einem Auto in Richtung Dillweg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
