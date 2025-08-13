PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Buldern Fahrzeuge aufgebrochen. Betroffen sind Transporter und Autos. Drei Taten geschahen an der Straße Oeings Kamp, eine an der Paulastraße. Bisher ist nicht klar, wie die Fahrzeuge geöffnet worden sind. Erbeutet wurde Bargeld aus einem Auto. Bei den anderen Fahrzeugen liegen Angaben über etwaige Beute nicht vor. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr am Dienstag (12.08.25) und 8 Uhr am Mittwoch (13.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

