Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.08.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 17:39 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 34-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die B 27 in Richtung Ellershausen. In einer Linkskurve kam sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke mit der rechten Fahrzeugseite. Am Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:07 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Niederhoner Straße in Eschwege auszuparken. Dabei kam zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Pkw, der von einem 92-Jährigen aus Kella gefahren wurde. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Unfallflucht

Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde am 04.08.25 im Postweg in Eschwege ein Pkw Suzuki Swift von einem vorbeifahrenden Wohnmobil angefahren und beschädigt. Nach ersten Zeugenhinweisen soll der Fahrer des Wohnmobils angehalten und ausgestiegen sein. Nach Begutachtung des Schadens fuhr er jedoch fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 23:00 Uhr befuhr am gestrigen späten Abend ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die L 3424 zwischen Eschwege und Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Schaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Mit einem Dachs kollidierte vergangene Nacht, um 03:40 Uhr, eine 57-Jährige aus dem Südeichsfeld, die auf der B 249 zwischen Wanfried und Frieda unterwegs war. Der Dachs verendete; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Einbruch in Keller

Am 04.08.25 wurde im Schlehenweg in Eschwege in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Eindringen wurde durch den oder die unbekannten Täter ein Ladekabel für ein Pedelec entwendet. Die Tatzeit ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:24 Uhr befuhr gestern Abend eine 62-Jährige aus Großbreitenbach die L 3247 zwischen dem Altefeld und Frauenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer angefahren

Um 10:50 Uhr wurde gestern Vormittag die Polizei in Witzenhausen darüber informiert, dass in Hundelshausen ein Pkw ein anderes Autos gestreift habe und danach weiter fuhr. Kurz darauf ging ein weiterer Anruf ein, wonach an der Werrabrücke ein Radfahrer angefahren worden sei. Wie sich herausstellte befuhr ein 90-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw die Straße "An der Schlagd" in Richtung Werrabrücke. Ein 86-Jähriger aus Witzenhausen fuhr zu dieser Zeit mit einem Fahrrad vor dem Pkw und beabsichtigte nach links in Richtung Werrabrücke abzubiegen. Aufgrund zu geringen Abstands fuhr der 90-Jährige dann gegen das Fahrrad, worauf der 86-Jährige stürzte und eine Schürfwunde erlitt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 90-Jährige kurz zuvor auch in Hundelshausen unterwegs war, wo er in der Kasseler Landstraße mit seinem Pkw ein am Fahrbahnrand geparktes Auto streifte und dadurch beschädigte. An diesen Unfall konnte sich der 90-Jährige nicht erinnern. Zudem erweckte er den Eindruck, sich verfahren zu haben. Durch die Polizei wurden der Fahrzeugschlüssel und auch der Führerschein des 90-Jährigen sichergestellt.

Schranke beschädigt

Um 22:15 Uhr fuhr gestern Abend ein 64-Jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einem Sattelzug auf ein Firmengelände in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen. Nachdem er bemerkte, dass er in die falsche Grundstückseinfahrt eingebogen war, beabsichtige er diese wieder zu verlassen. Beim Rangieren beschädigte der Fahrer mit dem Heck des Aufliegers eine Schranke, an der Sachschaden entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell