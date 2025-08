POL-ESW: versuchter Einbruch; Sachbeschädigung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Pkw rollt zurück Um 13:32 Uhr hielt ein 51-Jähriger aus Heilgenstadt in der Bahnhofstraße in Eschwege mit seinem Pkw an einer Ampel an. Während des Wartens rollte das Auto zurück und gegen den dahinter stehenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Dessen Auto wurde dadurch leicht beschädigt. Unfall beim Ein- oder Ausparken Am 30.07.25 parkte,um ...

