PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: E-Bike gestohlen+++PKW bei Unfallflucht beschädigt+++Unfall mit drei LKW auf der A 3 bei Limburg

Limburg (ots)

1. E-Bike gestohlen,

Limburg, Robert-Koch-Straße, Samstag, 21.06.2025, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(cw)Am Samstagabend, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr stahlen Diebe in der Robert-Koch-Straße in Limburg ein mit Schloss gesichertes E-Bike der Marke "Fokus Bold" in dunkelblau. Sollten Sie Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zur Tat selbst machen können, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

2. PKW bei Unfallflucht beschädigt,

Weilmünster, Ernsthausen, Auf Weisburg, Samstag, 21.06.2025, 23:00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025, 05:00 Uhr

(cw)In Weilmünster-Ernsthausen beschädigte eine unbekannte Fahrzeugführerin oder -führer in der Nacht auf Sonntag zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr einen in der Straße "Auf Weisburg" geparkten schwarzen Dacia auf der linken Fahrzeugseite.

Hinweise auf die unfallverursachende Person ergeben sich bisher nicht, die Polizei in Weilburg hofft unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 auf Hinweise.

3. Unfall mit drei LKW auf der A 3 bei Limburg,

Bundesautobahn 3, Zwischen Anschlussstellen Diez und Limburg, Nord, Montag, 23.06.2025, 09:20 Uhr

(cw)Am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt/Main ein Verkehrsunfall mit drei Lastkraftwagen. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 09:20 Uhr standen ein Klein-LKW und ein Kastenwagen aus dem Raum Frankfurt/Main aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen der A 3 kurz vor der Abfahrt Limburg-Nord. Ein mit Fahrzeugen beladener Sattelzug kam aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den beiden Fahrzeugen. Dabei kippte der Kastenwagen um und blieb auf der Seite liegen.

Beide Fahrer befanden sich nach aktuellem Kenntnisstand zur Absicherung der Pannenstelle auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Klein-LKW wurde durch den Unfall über die Leitplanke geschleudert und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er und der leichtverletzte zweite Fahrer des Kastenwagens wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt über zwei Stunden gesperrt bleiben. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen wird auf mindestens 45.000 Euro geschätzt.

